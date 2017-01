La notizia è di quelle grosse!

I Daft Punk si esibiranno dal vivo durante la notte dei Grammy Awards di domenica 12 Febbraio.

Sul palco, il celeberrimo duo francese, che non si esibiva del lontano 2014, sarà accompagnato da The Weeknd con cui ha realizzato "Starboy" e "I Feel It Coming".



Probabilmente, se stessimo parlando di altri artisti, tale sensazionalismo risulterebbe ragionevolmente eccessivo.

Ma "quei sporchi ragazzacci" hanno fatto del mistero la loro arte, centellinando le loro mostruose esibizioni (veri e propri spettacoli, vedete Alive) e celando al mondo la loro immagine attraverso i mirabolanti caschi (rarissime le foto senza).



Questa notizia conferisce ulteriore adito ai rumors circa un probabile tour dal titolo Alive 2017.

Gli indizi erano stati diversi: un misterioso video pubblicato ed immediatamente cancellato a Dicembre su Internet e l'annuncio poi smentito della loro partecipazione al festival inglese di Glastonbury.