Avete presente i fantomatici elmetti da robocop dei Daft Punk? Bene, tra qualche giorno potrete comprarli. Anche se, per farlo, vi toccherà prendere un aereo, destinazione Los Angeles.

Dall’11 al 19 febbraio, al Maxfield di West Hollywood, aprirà il pop-up shop dei Daft Punk, uno store temporaneo in cui i fan potranno ammirare e acquistare abbigliamento e gadget vari del duo di dj francesi.

Non certo semplici oggetti souvenir, ovviamente. Il merchandising dei Daft Punk è stato creato con la collaborazione di firme del design internazionale, tra cui Gosha Rubchinskiy, Off-White, Enfant Riches Déprimés, Darkdron, Hervet Manufacturier, Han Cholo, New Era.

Per dare infine un tocco da ‘museo’ al temporary shop, sono arrivati anche reperti storici direttamente dai loro backstage, oltre ad arredi di scena, opere d’arte, fotografie e, appunto, i mitici elmetti robotici.

Chi avesse la fortuna di trovarsi da quelle parti, non deve far altro che recarsi all’8818 di Melrose Ave, da lunedì a sabato dalle 11 del mattino alle 7 di sera, e da mezzogiorno alle 5 la domenica.

Tutto questo è stato organizzato in occasione dei Grammy Awards, i celebri ‘Oscar’ dedicati al mondo della musica, a cui i Daft Punk parteciperanno. E non solo da spettatori. Per domenica 12 febbraio è infatti organizzata una loro performance insieme ai The Weeknd, che sarà ripresa dalle telecamere della CBS direttamente dallo Staples Center di Los Angeles.