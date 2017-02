Fumi di scena, rocce di ghiaccio e paesaggi alieni. I Daft Punk si sono presentati a modo loro a Los Angeles, emergendo come robot dalla coltre del palcoscenico. Insieme a The Weeknd, il duo francese ha riproposto I Feel it Coming, impreziosita dal remix con Contact e Da Funk.

Questo è stato il loro contributo in occasione dei Grammy Awards tenutisi a LA. I Daft Punk si sono rimessi alla console, mentre in città apriva il loro temporary store con gadget, accessori vari e cimeli storici. Un evento già in sé, ma che ha aggiunto un pizzico di memorabilità in più con la partecipazione di Skrillex, che ha messo in piedi un dj set il giorno dell’inaugurazione.

Quello dei Daft Punk è un ritorno scenografico, ad effetto, che ormai era atteso da tre anni. Adesso è arrivato ed è già passato, e noi lo riproponiamo qua sotto per chiunque se lo sia perso.

Daft Punk are back! from Sue B on Vimeo.