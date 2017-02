Non siete ancora soddisfatti di quanto vi abbiamo già mostrato del pop-up shop dei Daft Punk a Los Angeles?

Nessun problema, di materiale estroso, e per lo più storico, ce n'è da riempirsi gli occhi.

Le foto raccolte in fondo all'articolo mostrano alcuni degli oggetti esposti all'8818 Melrose Ave di Los Angeles, dove, ancora per qualche giorno - fino al 19 febbraio - si troverà il temporary shop del duo francese.

Una serie di elementi estratti dalla fruttuosa carriera dei Daft Punk, da testimonianze storiche relative a produzioni come Tron:Legacy e Random Access Memories a tutto quel che c'è relativo agli album dei due dj, dagli albori fino agli ultimi lavori.

Purtoppo, non è tutto materiale in vendita.

Ovviamente i pezzi storici sono a corredo del merchandising acquistabile nel negozio. Tuttavia è un tuffo nel fantascientifico mondo degli autori di Around the World, che hanno voluto concedere a migliaia di fan il loro personale museo, arricchito da chitarre, tastiere e batterie trasparenti, fotografie di concerti storici e cimeli dal passato.