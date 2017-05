Dark Polo Gang - Caramelle (feat. Peachwalnut) (Video ufficiale e testo)

Dark Polo Gang - Caramelle (feat. Peachwalnut) testo



Ehi, ehi, ehi (Yah, yah, yah)



Sto fumando kush, così non penso a te (skrt)

Troppe pare in testa, dai ti prego lascia perdere (lascia perdere)

Compro questi fiori colorati al posto del tuo tè (skrt, skrt)

Vendo solo caramelle alle amiche della Gang (gang, gang)



Ho più scarpe di una troia (skrt)

Quando ho freddo una pelliccia rosa (ehi)

Baby siamo delle rockstar (rockstar)

Oh mio dio sembro una donna (ehi)

La tua tipa non vede l'ora (yah, yah)

La faccio spogliare poi ritorna in strada (ehi)

Sono una piccola canaglia

Sai che siamo la mafia (skrt)

Porto ai piedi Jimmy Choo (ehi)

Guance rosse: Pikachu

Arriva a casa Deliveroo (yah)

Orsacchiotto come Baloo

Culo sopra un Ferrari blu

Saluto la tua troia (muah, muah)

La saluto e non torno più

Spendo 2000 da Goyard



Sto fumando kush, così non penso a te (yah)

Troppe pare in testa, dai ti prego lascia perdere (skrt, skrt)

Compro questi fiori colorati al posto del tuo tè

Vendo solo caramelle alle amiche della Gang (ehi, ehi)



La mia tipa sembra Sailor Moon (skrt)

Culo grosso come Betty Boop

Sono innamorato come Topolino

Per la tua troia sono un tiramisù (ti amo)

Baby ti prego, vai giù (ehi)

Pieno di miele come Winnie Pooh (ehi)

Fanculo chi ci odia

Sai che siamo la moda

Quando entro dicono "Cosa?" (Cosa?)

Dammi del "lei" o ti dico "Cosa?" (Scusi!)

Quando mi vede, oh, Madonna

Le do un bacio e già si spoglia (skrt)

Non ho bisogno di queste troie (no)

Mi chiama solo per la droga

Caramelle gusto cola

Le vendo a lei, lei le vende in zona



Sto fumando kush, così non penso a te

Troppe pare in testa, dai ti prego lascia perdere

Compro questi fiori colorati al posto del tuo tè

Vendo solo caramelle alle amiche della Gang