Dark Polo Gang - Magazine (Video ufficiale e testo)

Dark Polo Gang - Magazine testo



Hey, hey

Sick Luke, Sick Luke



La mia faccia sopra un magazine (Un magazine)

Adesso la tua troia mi conosce bene

La mando a casa senza fare niente

Mi piacciono tutte, ma amo solo lei (Ti amo)

La mia faccia sopra un magazine (Sopra un magazine)

Adesso la tua troia mi conosce bene (Cosa?)

La mando a casa senza fare niente (Hey!)

Mi piacciono tutte, ma amo solo lei (Giuro ti amo)





Troppe collane non riesce a spogliarmi (Cosa?)

Vestito rosa penso di essere una Barbie

Se passo mi mandano baci

La tua tipa tra i miei seguaci (Ops!)

Mi vede e dopo apre le gambe

La scopo e poi si mette a piangere

Dark Gang, sai che siamo i nuovi Backstreet Boys

Dice che sono dolce come una Fruit Joy

Giuro amo solo lei e nessun'altra (Baby ti amo!)

La chiamo stupida poi la mando a casa (Vai via!)

Innamorato di lei, sì da sempre

La mia faccia in TV, Canale 5 (Ops!)

Playboy, sono tutto per tua figlia

Sai che mando a casa la tua tipa frigida

Fumo erba, sto fatto come una scimmia

DPG Dark Gang, siamo la Bibbia



La mia faccia sopra un magazine (Un magazine)

Adesso la tua troia mi conosce bene

La mando a casa senza fare niente

Mi piacciono tutte, ma amo solo lei (Ti amo)

La mia faccia sopra un magazine (Sopra un magazine)

Adesso la tua troia mi conosce bene (Cosa?)

La mando a casa senza fare niente (Hey!)

Mi piacciono tutte, ma amo solo lei (Giuro ti amo)