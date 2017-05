Dark Polo Gang - Spezzacuori (Video ufficiale e testo)

Dark Polo Gang - Spezzacuori testo



Piccolo bastardo, piccolo spezza-cuori

La tua tipa la conquisto con un mazzo di fiori

Teriyaki e tempura, è cotta a puntino

Ha una mia foto nella borsa come fossi un santino

Piccolo bastardo, piccolo spezza cuori

La tua tipa la conquisto con un mazzo di fiori

Teriyaki e tempura, è cotta a puntino

Ha una mia foto nella borsa come fossi un santino



Vestito rosso come fosse San Valentino

Baci Perugina, baci a quel poverino

Sono un Mon Chéri, tu piccolo moscerino

Ho una granita al collo, sembra che sto a Taormina

Quando mi vede entrare lei muove la colita

Sa che cosa tengo nella mia tasca sinistra

Le faccio battere il cuore come un batterista

Dark Gang triplo 7 sono il nuovo Keith Richards

Le faccio battere il cuore come un batterista

Dark Gang triplo 7 sono il nuovo Keith Richards



Piccolo bastardo, piccolo spezza cuori

La tua tipa la conquisto con un mazzo di fiori

Teriyaki e tempura, è cotta a puntino

Ha una mia foto nella borsa come fossi un santino

Piccolo bastardo, piccolo spezza cuori

La tua tipa la conquisto con un mazzo di fiori

Teriyaki e tempura, è cotta a puntino

Ha una mia foto nella borsa come fossi un santino