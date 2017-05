Dark Polo Gang - Sportswear (Video ufficiale e testo)

Dark Polo Gang - Sportswear testo



Dark gang, gang bang

Sick Luke sul beat dress

Spazio, AirMax, Clamford

Calvin Klein, tayer, football

Tanti contatti quindi ho due iPhone

Orologi no, troppo tempo

Sto seguendo i soldi come touch down

Soldi in mano, tre assegni

Il mio culo sopra una Bentley

Big Bamboo sta fumando

Ferro in mano come Rambo

Piscio sopra gli haters

Su (?) come uno skater

Pistola come un render

Sta come Elvis Presley

Rockstar come Jimi Hendrix

Sente quelle barche come gli Iron Maiden

Hanno problemi con l'answer

Scusa, non ti offendere

Chiamo Doni, vienimi a prendere

Fatto come Mike Cheddar

Fai finta come un wrestler

Borchiato come un emo

Sto pensando soltanto agli euro

Sto pensando soltanto agli euro

A casa c'ho mia madre quindi la porto in albergo

Sto portando droga in ogni posto

La tua troia mi vuole morto

Soldi su ogni cosa, sai che siamo la moda

E lo sai che siamo Roma

Triplo sette su ogni cosa

Dark gang, gang bang

Sick Luke sul beat dress

Spazio, AirMax, Clamford

Calvin Klein, tayer, football

Tante coperte quindi al due ore phone

Orologi no, troppo tempo

Sto seguendo i soldi come touch down

Soldi in mano, tre assegni

Il mio culo sopra una Bentley

Big Bamboo sta fumando

Ferro in mano come Rambo

Piscio sopra gli haters

Su (?) come uno skater

Pistola come un render

Sta come Elvis Presley