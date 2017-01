David Guetta e Nicki Minaj ancora insieme. Ma questa volta hanno voluto fare di più, chiamando a sé un'altra big star, nel caso il successo non fosse già assicurato: Lil Wayne.

Lo ha annunciato il dj francese durante un live facebook / intervista con il filmaker Final Kid, creatore dell’aftermovie dell’Ultra Music Festival e già collaboratore con Guetta nel documentario This One’s For You – The Film.

Ecco un estratto dall'intervista di David Guetta

Facciamo una bella squadra con Nicki. Ogni volta che registriamo delle tracce vengono fuori pezzi incredibili e di successo. Penso che lei sia molto speciale e insieme lavoriamo molto bene. In più questa volta c'è con noi Lil Wayne. Abbiamo fatto le cose in grande.

Nell’intervista il dj francese fa trapelare anche notizie sul suo prossimo album, il settimo, quello che conterrà la traccia con Nicki Minaj e Lil Wayne. I lavori sono quasi al termine. Per il brano in sé non si sa ancora quando verrà rilasciato, ma entro fine settimana dovrebbero terminare le registrazioni.

Ecco il live di David Guetta sul suo profilo facebook