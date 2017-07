Il veterano della Dance Music David Guetta sembra non voler abbandonare il campo tanto presto. Con l'ultimo brano realizzato assieme a Justin Bieber, Guetta ha aperto la pista per una serie di featuring che pubblicherà prossimamente.

Una fan page del DJ francese ha infatti postato un tweet (ritwittato anche da Guetta stesso) che riporta l'annuncio di due nuove importanti lavori: il primo brano sarà realizzato con i cantanti latini Shakira e Sean Paul mentre il secondo vedrà la presenza di un gruppo pop già molto famigliare con l'EDM: i Black Eyed Peas.

BREAKING: @davidguetta has announced two NEW COLLABS! One with @duttypaul + @shakira and the other one with the @bep! Are you ready? 😱🔥 pic.twitter.com/okaqbSRTEN