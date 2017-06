Arriva a sorpresa l'annuncio del cantante canadese idolo di milioni di teenager: Justin Bieber conferma un nuovo singolo in uscita il prossimo venerdì in collaborazione con David Guetta.

Del brano intitolato 2 U è già disponibile un anteprima su Facebook di cui però è difficile intuire lo stile di produzione, oltre alla voce di Bieber si possono sentire in sottofondo alcune note che richiamano il genere Tropical.

il Teen-Idol più popolare di questi tempi è spesso presente nei lavori di genere elettronico: a partire dalla collaborazione con gli Jack U nel 2015 fino al più recente singolo con DJ Khaled, Justin sembra essersi fatto strada in questo ambito per potersi distaccare dall'immagine di pop-star che per anni ha fatto da padrona alla sua carriera.