David Guetta questa volta ha dato un appuntamento ben preciso ai propri fan: giovedì 23 marzo alle 18:30. Da quel momento è, infatti, stata resa disponibile la nuova traccia del dj e producer di fama mondiale con un doppio featuring d’eccezione. Si tratta del singolo Light My Body Up che vede la partecipazione di Nicki Minaj e Lil Wayne. Il trio ha unito le proprie forze dando vita a un progetto che intende far incontrare Elettronica, Hip Hop e Urban in una fusione che si preannuncia fortunata.

Per la precisione, non si tratta della prima volta che la star mondiale dell’EDM lavora con la spregiudicata stella del Rap; i due, infatti, avevano collaborato nelle precedenti Turn Me On, Where Them Girls At (super hit globale) e, più di recente, in Hey Mama. E insieme, Guetta e la Minaj non hanno finora sbagliato un colpo, collezionando svariati dischi di platino e miliardi di views.

Anche Light My Body Up ha le carte in regola per continuare la serie di successi messi a segno dai due artisti che, in questo brano, sono affiancati anche dal 34enne Lil Wayne, enfant prodige dell’Hip Hop entrato nel roster di Cash Money Records alla tenera età di 9 anni. Insieme al singolo è uscito anche il video ufficiale, un’esplosione di colori fluo su cui i versi compaiono quasi fossero flash alternati a sagome al neon.

David Guetta live in Italia al Postepay Sound Festival

Estate, stagione di festival e proprio a una delle rassegne dei mesi più caldi interverrà David Guetta, atteso alla consolle del Postepay Sound Festival all'Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta (PD) il 28 luglio 2017 (e sarà l’unica data in Italia). Tra gli show di punta della manifestazione, il dj farà ballare il pubblico grazie a un live la cui forza di coinvolgimento è amplificata dai visual e dagli effetti speciali che da sempre sono la firma dei dj set del prdoucer.

Light My Body Up – Testo

Yo I just started my sentence Like a capital letters

Got bars for years I hope you send me a letter

No she’ll never be queen So now she got a vendetta

I ain’t talking about david When I say I’mma guetta

Twenty mi’ on my off, season of course

Twenty million when you ain’t put out no album or tours

Yes, bitch, I’m me

Pretty N-I-C

I feel like we going under

Take me down

I can’t help but wonder

You got everything I wanted

If you keep on talking

I’ma put it where you want it

Keep up, ain’t no need to slow it down

We can get it popping

You can love me downtown

You got everything I want now

Let me fill your fantasy

And give you what you dream about

You got something

That I believe

I’ve been waiting

For all my

We’re blazing high

Smoke fill the night

I’m gasoline

You’re fire

Oh, you’re burning me down, burning me down

Oh, you’re burning me down, burning me

Light my body up

Light my body up

Light my body up

Stakes are higher than a mother

What you wanna bet that you’ll never find another

Like me, I’m once in a lifetime

Only get all of me once in your lifetime

I’ll leave you drowning in your wet dream

Swiming in that love

Surf it up in your wet dream

Baby, let me blow your cover

Come on make me wish I was your part time lover

You got something

That I believe

I’ve been waiting

For all my

We’re blazing high

Smoke fill the night

I’m gasoline

You’re fire

Oh, you’re burning me down, burning me down

Oh, you’re burning me down, burning me

Light my body up

Light my body up

Light my body up [x2]

Girl you know I brought that thing right up out the darkness

Made that thing a starfish, right up on my swordfish

I’ma bring sparks and your favorite narcs

Ooooh, you raise the bar, you take it far, you rated R

But keep it tight tight, take this D, go night night

Go so far downtown on you, I lose wifi, give me high five

Cause you know you gon’ need a goon to come lick, lick your wounds

Got you lit like tic tic tic, like tic tic tic

Tic tic tune

Oh, you’re burning me down, burning me down

Oh, you’re burning me down, burning me

Light my body up

Light my body up

Light my body up