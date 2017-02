Anche febbraio ha avuto la sua razione di Deadmau5 in versione musicale, che è sempre meglio di quello in versione flames. L'artista canadese è stato ancora una volta protagonista su BBC Radio 1, con le sue due ore di produzione che sono andate in scena giovedì scorso alle 22. Un appuntamento attesissimo, quello del resident mix, che si ripete anche per questo mese.

Con il passare delle settimane, continua a notarsi una spiccata vena techno che si affianca in maniera sempre più preponderante a quella trap, che rimane ugualmente il suo marchio di fabbrica. L'utilizzo di un alter ego, testpilot, per le sue produzioni maggiormente underground, però, lascia intendere il grande dinamismo di Deadmau5 e la sua visione poliedrica della musica elettronica, con commistioni sonore che ben si sposano all'interno del mix per la radio britannica.

Lo stesso produttore nordamericano ha espresso il suo entusiasmo per il prodotto lanciato in collaborazione con BBC Radio 1:

Sono molto felice che questa collaborazione stia dando i suoi frutti. A livello personale, ma anche di etichetta, credo che si tratti di una piattaforma di assoluta qualità e ogni volta non vedo l'ora di ascoltare il mio lavoro sulla stazione radio. Per il mix di febbraio ho introdotto alcuni brani della mau5trap, ma anche tracce di amici, esterni alla label e chissà, qualcuno potrebbe anche essere il mio.

Deadmau5, nel mix di febbraio anche future releases?

Con questo pizzico di mistero, Deadmau5 lascia intravedere uno spiraglio di produzioni ufficiali all'interno dell'ultima creazione passata giovedì scorso. Che si tratti di un bluff? Lo scopriremo soltanto nei prossimi mesi. Nel frattempo, ci sono due ore di qualità assoluta da ripercorrere.