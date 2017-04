Dopo vari mesi di attesa, anteprime su anteprime e tanta curiosità, finalmente deadmau5 ha debuttato con la sua nuova e leggendaria creazione, Cube 2.1. In occasione dell'inizio del suo tour post-W:/2016ALBUM/, chiamato "Lots of afterparties in a row", i primi a godere delle prime visioni della strabiliante piattaforma sono i newyorkesi presso l'Hammerstein Ballroom. A inizio marzo, il direttore creativo della TAIT Productions (team che ha collaborato a stretto contatto con Zimmerman per la produzione teatrale del Cube 2.1), Adam Davis, ha dichiarato:

"Per me si tratta il DJ stage più dinamico al mondo, qualcosa che può evolversi con l'energia della serata, ed è completamente sincronizzato con la musica ma anche con i media"

Dai primi video dei fans subito pubblicati, si può notare la conferma di questo spettacolo: La struttura monolitica a LED è una tela puramente fantasmagorica. Probabilmente, stiamo parlando di una lavorazione ineguagliabile in tutto il mondo, a parte lo stage EPIC del grande Eric Prydz (che, coincidenza vuole, sono molto amici e realizzano spesso dei b2b in giro per il mondo). Anche se dalle riprese video è difficile capire al meglio tutto il lavoro di Zimmerman, tutto ciò basta per invogliare ancora di più a voler far parte di questo spettacolo unico al mondo, dove a usufruirne per primi come al solito sono gli statunitensi. In attesa (e soprattutto la speranza) che venga annunciato un tour europeo, ecco i primi video dell'inimitabile Cube 2.1 di deadmau5!