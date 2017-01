Deadmau5 ormai lo conosciamo bene e sappiamo che non è nuovo a pazzie ma questa volta ha sconvolto tutti offrendo aiuto ad un ragazzo conosciuto sul web nella creazione di un album, attraverso la sua casa discografica Mau5trap. Il contatto tra i due è stato puramente casuale poichè Deadmau5 ha visualizzato per caso il tweet del fortunato, il cui desiderio era quello di andare a Los Angeles per tentare la fortuna.

Dad says if I get 2 million plays, he'll pay for flight 2 Cali & 1 year rent😭 #FreeBoMason



TWITTER, SHOW UR POWER!https://t.co/2bOKCOCOur pic.twitter.com/QCEk5GjsiC — 🕊#FreeBoMason 🕊 (@TrulyBoMason) December 13, 2016



L'artista canadese ha affermato che in "BoMason", nome del giovane musicista, ha intravisto un "talento naturale" nonostante non appartenga al suo genere prediletto e che ha rivisto il lui un suo personale passato nel quale ha lasciato il Canada per provare a sfondare a LA.

Affinchè questo sogno si avveri, è necessario però che si completi la sfida di raggiungere 1 milione di riproduzioni delle sue canzoni su Soundcloud e, dato che noi tifiamo per lui, vi invitiamo a sentire la dolce voce che ha stregato il colosso della musica elettronica.

Di seguito le parole di Deadmau5 su Reddit: