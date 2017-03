Disponibile per i fan più assidui, ecco puntuale l'ultima tracklist di Deadmau5, direttamente dallo streaming radio su BBC Radio 1. Il dj canadese arriva, con questa, alla terza puntata del suo show, in cui fa da residence negli studi della radio per mettere su un po' di house e techno come piace fare a lui.

In questo 'episodio', Deadmau5 propone una serie di remix da pezzi di Shiba San e The Black Madonna, più altri da artisti presi sotto l'ala della sua etichetta Mau5trap, come ATTLAS e No Mana. Prendetevi un po' di tempo e godetevi il 'dj topo' alla console per quasi due ore di intrattenimento.

No Mana ft. Zashanell – Constellations

Scared of Heights – Don’t Look Down (Aquiver Remix)

Olivier Giacomotto – Afreaka

Undercatt – Parade

Regal – Did You See It

Harvey McKay – Never Forget

Mark Reeve – Let Go

Slam – Structure

Matt Lange – Book Biter

Quivver – Mumbo Jumbo

Robert Oaks – ApparitionsRrose – Waterfall

Oliver Winters – Flutter

Alex Niggemann ft. The Shadow Self – Hurricane (Deetron Remix)

Shiba San – Up & Down

Todd Terje – Inspector Norse

ATTLAS – Frost

Eelke Kleijn – Home

The Black Madonna – He Is The Voice I Hear