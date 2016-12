Deadmau5 e Eric Prydz nuovamente assieme nel 2017

Deadmau5 B2B Eric Prydz, un sogno per ogni amante della musica elettronica. Creamfield è pronto ad ospitarli, per la prima volta non da solisti, il 25 agosto.

Finalmente Creamfield ha comunicato gli headliners del festival di venerdì 25 Agosto e annuncia la presenza, presso lo Steel Yard, di Eric Prydz e Deadmau5. Un evento imperdibile che ci propone una reunion di due tra i più celebri produttori di musica elettronica degli ultimi dieci anni. Chi ha avuto l'occasione di vederli l'estate passata al Tomorrowland, nel famosissimo "Opera Stage", sicuramente porterà per sempre il ricordo dell'atmosfera surreale che si viveva al suo interno. I due infatti hanno unito le loro canzoni più famose ad uno spettacolo di ologrammi e laser che hanno lasciato a bocca aperta l'intera arena. Notizia però di pari importanza è anche il ritorno, a maggio 2017, del famoso palco "EPIC" (Eric Pridz In Concert) caratterizzato da luci e visual psichedelici in sincronia con la musica. Anch'esso si terrà allo Steel yard del Creamfield e sarà un nuovo capitolo della storia dello svedese, che prenderà il nome di EPIC 5.0.

