Poco più di un mese è trascorso dall'attesissima pubblicazione di "W:/2016ALBUM/" e Deadmau5 ha già pronto qualcosa di nuovo per i suoi fan. Un nuovo album è infatti pronto al rilascio a febbraio 2017, come comunicatoci dall'artista stesso su twitter. Ma non è la prima volta che lo condivide con i suoi followers: in una diretta su twitch infatti aveva già parlato di esso, comunicando al mondo che sarà una raccolta di 20 canzoni, alcune nuove e altre versioni rimasterizzate di brani creati dal 1998 al 2007.

Per chi non lo sapesse è infatti una delle particolarità dell'artista canadese quella di condividere i suoi lavori, giorno per giorno, tramite twitter ma soprattutto tramite twitch con il quale pochi giorni fa ha intrapreso un diretta durata ben 8 ore.

coming feb pic.twitter.com/L94iyyVr8G — dead mow cinco (@deadmau5) January 7, 2017

Il post parla chiaro: "Stuff i used to do" sembra essere il nome del nuovo album che dà anche speranza ai fan di ritrovare tracce del suo periodo di esordio, molte delle quali quasi introvabili. Di seguito la foto, pubblicata su reddit, con i nomi dei brani ancora ufficialmente inediti.