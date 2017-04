Come molti sanno, Deadmau5 ha iniziato da poco il suo nuovo tour, che prende il nome di "Lots of shows in a row", a seguito del rilascio del suo ultimo album "W:/2016ALBUM/". Ad accompagnarlo come sempre in giro per il mondo vi sarà il suo tipico palco a forma di cubo che è stato però di recente completamente rivoluzionato e per mesi ha necessitato delle attenzioni di un enorme team di tecnici. Il cosiddetto Cube 2.1 ha richiesto infatti molto lavoro, oltre ai milioni di dollari che l'artista canadese ha dovuto investire, arrivando addirittura a dover vendere una delle sue amate macchine per finanziare il progetto. Questo ci ricorda molto la famosa piramide dove i Daft Punk solevano suonare nei leggendari Alive tour, o anche l'incredibile EPIC show di Eric Prydz, indimenticabile per i suoi futuristici visuals, ma come potete vedere dal video condiviso di seguito, questa idea è volta anche a rivoluzionare il piano d'esibizione dell'artista, che si trova davanti una attrezzatura mai vista prima d'ora.

Purtroppo pochi giorni fa questa vera e propria opera d'arte, durante un'esibizione al Merriweather Post Pavillion, ha subito dei danni che hanno compromesso non solo gli effetti visivi ma anche quelli sonori del cubo. Il nostro caro topo morto però ci scherza sù e ci rassicura che la colpa sia solo degli eccessivi bassi musicali e non di una carenza strutturale. Fortunatamente il suo staff ha risolto in pochi minuti il problema e ha permesso di superare quello che l'artista ha definito "il peggior incubo di un tecnico/musicista".