A solo una settimana dall'annuncio su Twitter, Joel Zimmerman mantiene la sua promessa e rilascia il suo EP: "Stuff I Used To Do". Premessa: non vi aspettate niente di nuovo e sofisticato come con W:/2016ALBUM/. Si tratta di una raccolta di 13 tracce, che variano dal 1998 al 2007. Centrano poco con lo stile e i suoni che hanno contraddistinto il topo negli ultimi anni, ma sono un concentrato di influenze che raccontano il past-deadmau5 in modo più viscerale, nei periodi antecedenti agli anni del successo mainstream dove hai iniziato ad amarlo (o ad odiarlo).

Lo sappiamo, sei andato sul suo profilo a cercare il link ma non hai trovato nulla. Al di là del fatto che lo puoi trovare sulla pagina della sua label mau5trap, noi ti vogliamo bene, e puoi trovare (ma solo per una settimana!) Stuff I Used To Do in questo link!

Tracklist di Stuff I Used To Do:

1. Messages from nowhere

2. Digitol

3. Screen door

4. Squid

5. 50 something cats

6. Charlie can't dance

7. My opinion

8. HaxPigMeow

9. Obsidian

10. Long walk off a short pier

11. Support

12. Superlover

13. Creep (Alt. version)