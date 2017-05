Le novità più importanti del lots of shows in a row tour, che hanno conferito alle esibizioni di deadmau5 un volto del tutto nuovo, sono stati il tanto atteso Cube 2.1, con il quale Joel ha già riscontrato le prime difficoltà tecniche, ed il nuovo casco interamente fatto di led

Con la grande accoglienza che ha avuto il quest'ultimo tour di deadmau5 (interamente sold out), il DJ canadese pianifica di espandere le proprie date al di fuori degli Stati Uniti affinché molte più persone possano provare la magia del suo nuovo palco scenico, ma per farlo pare abbia bisogno di un Cube meno "problematico".

so, plan today is to make an "unhooked" version of a massive cube show. So i can play whatever the fuck whenever the fuck. — dead mow cinco (@deadmau5) May 18, 2017

La versione "più libera" del cubo, come suggerito da Joel stesso, potrebbe pertanto avere una coppia di djm mixer al posto della console FOH ed un nuovo sistema di integrazione midi più performante. Zimmerman, nei tweet qui riportati, progetta i primi cambiamenti per il suo palco.

well, one option is to replace the FOH console with a couple of djm mixers... cube visuals would sync fine, light guy would have to busk it. https://t.co/yM4FDe2Xiw — dead mow cinco (@deadmau5) May 18, 2017

Also added this gem: an @iConnectMIDI MIO 10 for perfect sync / midi integration across all the… https://t.co/aa49tryf2T — dead mow cinco (@deadmau5) May 18, 2017

Con questo nuovo cubo deadmau5 potrà affrontare i problemi logistici dovuti alle difficoltà di trasporto dello stage molto più facilmente e suonare una varietà di tracce molto più grande senza limiti dovuti alle restrizioni degli effetti visivi del Cube 2.1 originale.