La ricerca qualitativa ed una produzione elitaria, più che settaria, sono le prerogative di Deadmau5. Se nel caso dell'elettronica ha già dimostrato di poter accavallare un gran numero di progetti, come in questo inizio di 2017, la novità sta nella sua dedizione all'ambito scenografico, che lo vede nuovamente sulla scena per curare probabilmente lo spettacolo della sua prossima tournèe.

Atterrato in Pennsylvania per l'ultimo briefing con la TAIT, azienda con cui ha collaborato per la creazione di tali effetti, Joel Zimmerman ha ufficialmente presentato il Cube 2.1, una tecnologia personalizzata di visualizzazioni ed effetti scenici di ultima generazione. Sia attraverso il canale YouTube, sia tramite la pubblicazione sulla piattaforma Twitch, il produttore nordamericano ha reso nota una delle possibili componenti delle sue prossime date.

Si passa al Cube 2.1, Deadmau5 presenta la nuova creazione con TAIT

Con tutta probabilità, si tratta di una manovra commerciale ben mirata, volta ad aumentare l'interesse e l'attesa per i prossimi eventi. Un video behind-the-scenes racconta come è stato ideato e costruito il prodotto, anche grazie ai contributi e alle interviste dei tecnici e di Deadmau5 stesso. Circa due minuti di filmato per mostrare ciò che andrà a comporre gli show, oltre all'aspetto musicale: nei retroscena svelati dai programmatori, si sottolinea anche la totale dedizione ed il continuo supporto dell'artista, che ha scelto di essere presente in ogni momento della creazione e non ha lesinato idee e consigli su come avrebbe voluto impostare gli effetti.

Una cura maniacale, quella di Deadmau5, che sicuramente si ritroverà anche nei live-set che cominceranno il mese prossimo, con qualche settimana di ritardo rispetto ai programmi iniziali. Se lo slittamento è dovuto ad un processo di perfezionamento di tale portata, senza dubbio ne sarà valsa la pena. Il video del Cube 2.1 anticipa, dunque, le tecnologie che verranno utilizzate nel corso di quest'anno.