Chi segue le sue gesta da molto tempo, può apertamente confermare di quanto Joel Zimmerman dal punto di vista tecnologico nel mondo della musica è un assoluto pioniere. È inarrestabile, un innovatore che non si accontenta mai e cerca sempre di portare ogni suo singolo dettaglio allo step successivo, anche quando certi livelli sono proprio da creare. Come è accaduto con il Cube 2.1, il suo nuovo stage ultra spettacolare con un pesantissimo lavoro del suo team. Ora, il boss della mau5trap ha deciso di completarsi ancor di più, con un casco nuovo, ma ancora più speciale perchè interamente a led! Ed ogni dettaglio dello stato di avanzamento del progetto è stato documentato via twitter e Instagram!

@deadmau5 Im FINALLY seeing you on the 27th after too many damn years being your fan, its been my dream to see you wear LED mau5, possible?😩 — Andrew Silva (@Ayee_Andoo) April 24, 2017

I literally JUST got it back tonight... I have to makecontent and cues and shit for it. Trying to work fast https://t.co/AA0BwxLndo — dead mow cinco (@deadmau5) April 24, 2017

Okay so I've rigged up the head to osc, got it up on stage... not a whole lot of content on it (yet) but it is workable. So maybe tonight — dead mow cinco (@deadmau5) April 25, 2017

Wtf you lookin at? A post shared by deadmau5 (@deadmau5) on Apr 24, 2017 at 4:03pm PDT