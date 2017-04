Deorro, noto a molti per hit di enorme successo come Five Hours, Perdoname ed il singolo d'esordio Dechorro, è un giovane dj americano di origine messicane che nel corso degli anni si è fatto strada nel campo della Progressive House e della Melbourne Bounce.

L'etichetta discografica Ultra Music ha da poco rilasciato l'album d'esordio di Deorro che, inaspettatamente, mescola diversi stili musicali anche abbastanza diversi da quelli a cui l'artista ha abituato i suoi fans nel corso degli anni.

Good Evening

L'album è il risultato di tre anni trascorsi in studio di registrazione per scrivere, produrre ed incidere questo nuovo lavoro che porta in campo molte sfaccettature in fatto di stile di produzione ed il gusto personale del dj messicano.

Good Evening è composta da 24 tracce che spaziano dalla Dubstep alla Trance passando per la Progressive House e l'Ambient. Molto presenti le atmosfere caratteristiche di Deorro che conferiscono all'album un tocco personale.

Tra i singoli più interessanti spiccano il brano electro funky "Turn Back Time", la traccia dai toni Jazz "Rise and Shine" (nonché primo singolo estratto) e "Butt Naked". La scelta stilistica di includere brevi brani di genere per lo più ambient, anche denominati dall'artista "Interludes", tra una traccia e l'altra è una mossa particolare e fa in modo di conferire ai diversi generi presenti nell'album più omogeneità.

Good Evening tracklisting:

1. Good To See You (Intro)

2. Guide Me

3. If You Go First (Interlude)

4. Turn Back Time

5. Steady Rise (Interlude)

6. Goin Up

7. Miss You (Interlude)

8. Find A Way

9. Prove It (Interlude)

10. Butt Naked

11. Colorblind

12. Feeling Pretty Good

13. Hands Up

14. Drumline (Interlude)

15. Bomba

16. Reality (Interlude)

17. Tell Me Lies

18. Honest Man

19. Me, Myself and I (Interlude)

20. Rise and Shine

21 Sometimes (Interlude)

22. Let It Go

23. Lady

24. Pause

L'Ascesa di Deorro

Deorro vanta anche una un Award per "Best Latin American Dj" agli EMPO Awards ed una collaborazione con il vincitore dei Latin Grammy Awards Elvis Crespo dal titolo "Bailar". Good Evening non potrà che giovare alla sempre ascendente carriera del Dj latino.