Sono passati due anni dall'ultima volta, quando Bun Up The Dance vedeva la luce e si preparava a lanciare un team di altissima qualità. Dal 2015 si passa al 2017, con Dillon Francis e Skrillex pronti a tornare insieme per il follow-up dell'opera precedente. La collaborazione è stata annunciata, il team è pronto per ricomporsi e sferrare l'attacco alla prossima estate o, ancor più probabile, nel florido autunno prima della Top 100.

L'ufficializzazione è arrivata proprio da Dillon Francis, che pochi giorni fa ha organizzato una diretta streaming per divulgare un'altra news. La release della sua ultima traccia, Say Less, arriva in collaborazione con G-Eazy su IDGAFOS e dovrebbe essere il cavallo di battaglia a breve termine. Un aggiornamento sì importante, ma che è passato in secondo piano rispetto alla notizia della collaborazione tra l'artista californiano e il boss della dubstep.

Dillon Francis e Skrillex sono pronti a dire la loro nel 2017

Mezz'ora di aggiornamenti fondamentali sia per quel che riguarda i programmi immediati, sia in previsioni di quelli più a lunga durata. Say Less è sicuramente tra le tracce da tenere d'occhio a ridosso dell'estate, con la concreta possibilità che diventi uno dei brani in grado di trascinare i fan, ma la collaborazione con Skrillex è senza dubbio il piatto forte del suo anno. Monitorare festival, social ed etichette, a questo punto, diventa tra le priorità del 2017.