Tempo di bilanci, ma soprattutto di giudizi. Il 2016 volge al termine e l'analisi sull'anno musicale che è stato comincia a diffondersi a seconda delle preferenze e delle competenze di ognuno. E chi può vantare una poliedricità con pochi eguali è Diplo: la sua playlist riassume il meglio degli ultimi dodici mesi, sia per quel che riguarda la musica elettronica sia in termini di successo a prescindere dal genere.

Il giudizio di Diplo: ascolta il mix di BBC Radio 1

Il Best Of 2016 è andato in onda su BBC Radio 1, durante il suo consueto show Diplo & Friends. La presenza del produttore americano in quello che può essere definito uno sconfinato calderone stilistico, infatti, ha portato alla creazione di un mix in grado di spaziare dall'hip-hop al reggae, attraversando le sfaccettature maggiormente house ed abbracciando una serie di artisti anche con pochi tratti in comune tra loro. Pur con il rischio di fossilizzarsi su uno stampo riconducibile alla dancehall, non accade nulla di tutto questo: la rassegna del 2016 si dimostra variegata sia nei nomi che nei BPM, basandosi verosimilmente sull'impatto che ogni traccia ha avuto sul pubblico nel corso dell'anno.

Accade così che, nell'elenco di artisti presenti, ci siano DJ Snake, The Chainsmokers, Dillon Francis e Skrillex, ma anche Kanye West, Rae Sremmurd e tanto altro ancora. Pur con enormi diversità tra le personalità incluse, il mix scorre piacevolmente e rappresenta un'ottima raccolta da sfruttare a prescindere dal semplice ascolto su PC. Cliccare sul tasto Play per rendersene conto di persona.