Circa un mese fa Diplo aveva caricato a sorpresa sul suo profilo SoundCloud una nuova traccia esclusiva in cui hanno preso parte Justin Bieber, Rich The Kid e Young Thug, tutti uniti in un solo Featuring.

Appena qualche ora dopo la traccia fu rimossa inspiegabilmente dalla piattaforma, all'inizio la rimozione ingiustificata della canzone fu attribuita alla scarsa valutazione riservata alla stessa da parte di molti ascoltatori.

Torna Bank Roll

A qualche settimana dall'accaduto però Diplo ha riproposto Bank Roll in una versione rieditata in cui non compare la parte vocale di Bieber che invece è stata rimpiazzata da Rich Chigga. Assieme alla traccia sono state spiegate anche le motivazioni che hanno causato la cancellazione del brano originale:

Altri artisti hanno fatto in modo che SoundCloud rimuovesse la versione con Justin in quanto essi avevano l'esclusiva con lui.

Pare quindi che ci fosse soltanto un problema di Copyright per il DJ statunitense che ha caricato la nuova Bank Roll su SoundCloud. La versione Originale della traccia rimane comunque disponibile in Free Download su WeTransfer.