Durante un intervista sul red carpet dell'American Music Awards del 2016, i Major Lazer avevano rivelato che stavano preparando una collaborazione con Nicki Minaj e il rapper PARTYNEXTDOOR. Niente di più era stato rivelato e tutti noi abbiamo dovuto attendere il 2017 con ansia per sentirla. Ora però che è stata rilasciata siamo consapevoli che ne è valsa la pena aspettarla e sappiamo già che sarà un successo.

Questa inoltre non è la prima volta che Diplo, punta di diamante dei Major Lazer, unisce le forze con la cantante americana. Nel 2015 infatti avevano già collaborato nella realizzazione di "Bitch I'm Madonna" di Madonna e a Ottobre Nicki rivelò che stava lavorando su una traccia che conteneva il sound di Diplo.

"Run Up", nome del singolo, è prevista essere, secondo alcune indiscrezioni, nel futuro quarto album dei Major Lazer, che prenderà il nome di "Music is the weapon". Esso, afferma Diplo, avrà un'altra canzone con Usher e MØ, cantante di "Lean on"; un'altra presenterà la voce di Sam Hunt e infine una potrebbe essere cantata anche da Sia, ma afferma che ci sta lavorando.

Nell'attesa dunque del rilascio dell'album vi invitiamo a sentire la futura hit Run Up!