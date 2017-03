Se ti stai chiedendo se questo nome ti ricorda qualcosa, inverti le iniziali. Si, San Holo deriva dal nome di uno dei protagonisti dell'amatissimo Star Wars, Han Solo. Una scelta curiosa e affascinante, così come le sue produzioni.

Sono quasi 2 anni che il produttore di Amsterdam rilascia della vera e propria qualità, non solo attraverso i suoi lavori ma anche alla label, bitbird, dove sta riuscendo a far conoscere altri artisti nascenti con produzioni pazzesche come i DROELOE ed ILIVEHERE (e sempre in free download). I primi brani che hanno riscontrato un buon successo iniziale nella scena partono dal 2015, con una serie di remix di famosissime canzoni hip-hop come Lose Yourself di Eminem o In Da Club di 50 Cent. Ma il brano che ha lanciato davvero San Holo è stato il suo remix di The Next Episode di Snoop Dogg con Dr. Dre, che attraverso il canale Trap Nation ha superato le 130 milioni di visualizzazioni. Un risultato incredibile che l'ha portato nel 2016 a realizzare tanti DJ-set in giro per gli Stati Uniti e oltre.

Ad oggi, si può notare anche la sua stretta collaborazione con la Barong Family degli Yellow Claw (con cui ha realizzato Old Days e Alright), e grandi numeri di ascolto, ultimamente su Spotify con Light. Un'ascesa molto rapida che ormai, secondo la nostra modesta opinione, non fa più parte di quei talenti da non sottovalutare proprio perchè si sta rivelando uno dei futuri big della musica elettronica. Riesce a dare quel tocco alla bass music con delle melodie così sentimentali e toccanti che permettono di poter godersi al meglio la sua musica, senza l'aggressività monotona che molti artisti emergenti producono. Questi elementi, così diversi quasi da dire unici, non sono passati affatto inosservati: Monstercat, HQ Nest, addirittura Spinnin' Records (quando ancora rilasciava progressive house in maggioranza) hanno rilasciato i brani dell'artista olandese. Naturalmente anche il boss dei Major Lazer, Diplo, ha notato la crescente popolarità della stella nascente nel corso degli ultimi due anni, tanto da chiedergli di conseguenza di apparire nel suo celebre programma radiofonico Diplo & Friends. Un debutto con i fiocchi, 55 minuti eccezionali con tutto il suo repertorio, che potete ascoltare cliccando qui!