Non basta addolcire la pillola per attenuare l'amarezza e il dispiacere. Anche se non è ancora un addio definitivo, i Disclosure lasciano intendere proprio questo. Con la lettera pubblicata sulla propria pagina Facebook, il duo britannico ha annunciato che si prenderà un periodo di stop per riflettere sul futuro e godersi ciò che non hanno potuto durante gli anni in tour.

Sette anni di ottima musica, quelli trascorsi da Howard e Guy Lawrence, culminati con l'ultimo picco: Caracal. L'album del 2015 è lo squillo finale del duo, che nel corso della propria avventura ha regalato parecchi spunti interessanti in chiave UK garage e deep, in particolare Omen, Latch e White Noise. Adesso, dopo due album e diverse nomination ai Grammy, il momento di riposo:

Abbiamo cominciato il nostro percorso quando avevamo 15 e 18 anni, riuscendo a creare un'avventura che non avremmo immaginato nemmeno nei nostri sogni più grandi. Non riusciremo mai a ringraziarvi abbastanza, ognuno dei nostri fan ha contribuito a cambiarci la vita per sempre e ci ha permesso di fare ciò che abbiamo sempre desiderato. Ma abbiamo fatto una scelta diversa per il 2017: manterremo in piedi gli ultimi eventi concordati, ma per il resto dell'anno ci godremo la vita.

Un accenno di delusione, quindi, per chi si aspettava di ascoltare il terzo album durante l'annata in corso, ma è una scelta necessaria per due ragazzi che hanno bruciato le tappe prima di molti altri colleghi più reclamizzati. Adesso resta da capire la cosa più importante: i Disclosure torneranno insieme nel 2018 o bisogna aspettarsi uno split definitivo da qui a qualche mese? La preoccupazione è lecita.