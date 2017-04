Anderson.Paak ha da poco esposto una sessione impressionante in studio, presso il famoso studio di Abbey Road che di recente ha avuto luogo durante il suo tour europeo al fianco di Bruno Mars . I due talenti sono stati raggiunti da Nile Rogers e Guy Lawrence Disclosure , dove compare l'abbondanza di produttività che ha avuto luogo nel breve clip che è stato pubblicato a Twitter.

Abbey Road w/ Nile Rodgers & Bruno Mars pic.twitter.com/GhtzJo0bem — AAA (@amatamasamo) April 25, 2017

Con una tale combinazione intrigante di partecipanti fuori musica insieme, non si può fare a meno di riflettere su che tipo di progetto hanno preso e che cosa il prodotto finale si rivelerà di essere. I fan potrebbero sperare di alludere la sessione come una delle poche “cose speciali”. Il duo aveva avvisato che avrebbero avuto piani per quest'anno durante il loro annuncio di pausa , mentre altri potrebbero fare un punto che forse Bruno Mars si unisce Nile Rogers e altri artisti di crossover eclettico, collaborando con i produttori elettronici. Solo il tempo lo dirà.