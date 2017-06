Si è da poco concluso l'Electric Diasy Carnival ma non per tutti c'è stato un lieto fine: uno dei casi più chiacchierati è stato quello di DJ Khaled che tra fischi e lamentele del pubblico ha realizzato un disastroso set. Durante la sua performance infatti Khaled ha riscontrato diversi problemi tecnici che lo hanno costretto a terminare prima del previsto la sua esibizione per lasciare spazio agli artisti dopo di lui.

Contrariamente a quanto è girato sul web su questa notizia, Khaled è arrivato al festival in tempo per la sua esibizione ma ha scoperto che la sua attrezzatura non era disponibile. Impossibilitato a fare un sound check il rapper è stato poi informato dallo staff di EDC che per questioni di tempistiche avrebbe avuto a disposizione soltanto un quarto d'ora circa. Khaled ha deciso comunque di salire sul palco per presentare qualche sua nuova traccia dell'ultimo album ma il suo posticipato set è stato più volte interrotto per difficoltà tecniche terminando tra boati di disappunto.

A sostenere questa versione è lo stesso stato Pasquale Rotella (Fondatore di Insonnia Events) che ha confermato la puntuale presenza di DJ Khaled (il quale, inizialmente, aveva gridato "al sabotaggio") e le problematiche "fuori dal controllo" di Insomiac legate all'equipaggiamento in un comunicato ufficiale fornito a Billboard.

La questione è diventata subito terreno fertile per le critiche da parte di altri artisti come Marshmello e deadmau5 e per i memes.

"they sabotaged my set! my sound isnt right." - im saving this one for later. — dead mow cinco (@deadmau5) June 19, 2017