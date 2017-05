Che cosa sta succedendo a DJ Snake? Dopo aver infiammato le folle dell’Ultra Festival e del prestigioso Coachella, era tra i performer più attesi sul palco dell’Hangout Music Festival, ma nella giornata di domenica 21 maggio è arrivata fulminea la notizia della sua assenza. A comunicarlo un lapidario tweet dell’organizzazione: “Aggiornamento del set time: il set di DJ Snake è stato sfortunatamente annullato. Lil Yachty si esibirà alle 16:45 sul Surf Stage”.

Cambio in corsa, dunque, nella lineup e ridefinizione dei tempi per il festival che non ha, del resto, specificato le ragioni di questo forfait. Neppure lo stesso artista ha finora concesso spiegazioni, al contrario. Navigando sui social, DJ Snake ha eliminato ogni sua presenza: i suoi account ufficiali Instagram e Twitter sono, infatti, stati eliminati o quantomeno sospesi.

Anche su Facebook tutto tace – l’ultimo post è del 20 maggio – così come su Snapchat, dove è comparso un ultimo scatto. L’immagine presenta un fondo grigio su cui compare la scritta “Mi hai deluso”. A chi si riferisce il producer? Secondo alcune voce che circolano in rete, si farebbe riferimento a come il pubblico ha accolto la notizia del coinvolgimento giudiziario di William Grigahcine per la traccia Turn Down For What, ma sono solo rumors.

Set Time Update: @djsnake has unfortunately cancelled. @lilyachty will take the stage at 4:45pm at Surf Stage. pic.twitter.com/uPx9rvIADO — Hangout Music Fest (@Hangoutfest) May 21, 2017

DJ Snake ai fan e il sostegno dei colleghi contro il web

Alcuni giorni addietro, Snake sembrava essere di tutt’altro spirito rispetto a quello che poi sarebbe successo. E prova ne sono le parole rivolte alla platea del Mawazine Festival; in quella occasione l’artista aveva affermato, infatti, che:

Quando sei in vetta, la gente cerca di farti cadere; quindi, devi prepararti a questo e devi essere pronto. Tutto quello che farò è continuare a portare quelle vibrazioni positive. Lo faccio per i fan perché mi mostrano così tanto amore ogni giorno.

E il sostegno dei colleghi si era fatto subito sentire, a partire dai messaggi su Twitter di Florian Picasso e Laidback Luke che ha chiesto delucidazioni sull’oscuramento dei profili di DJ Snake. Anche Mercer ha postato un tweet che potrebbe riferirsi al caso. “Non credete a internet”, scrive. Intanto, il sipario è calato almeno sui social network.