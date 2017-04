Si trovano uno di fronte all'altro, intervistato e intervistatore. DJ Snake da una parte e Sean Evans dall'altra, il presentatore del talk show che mette del pepe durante le interviste. Anzi, del peperoncino. Mentre si chiacchiera del più e del meno, a Hot Ones, l'intervistato deve sottostare ad una dura prova. Mangiare alette di pollo con salse sempre più piccanti.

DJ Snake affronta la sfida con professionalità, accusando di tanto in tanto il colpo da capseicina e provando a mitigare con acqua o latte. Intanto risponde alle varie domande che gli fa Evans, dal racconto delle sue passioni, come il gioco del calcio, a vicende un po' meno gradite, come l'accusa fatta a David Guetta per un presunto plagio.

Parla di tutto DJ Snake, anche delle origini del suo nome e di come oggi non ne sia particolarmente soddisfatto. Tra un'aletta di pollo e una scala Scoville che sale vertiginosamente, il producer parigino dice quali sono le città dove si è trovato meglio e gli errori che un turista non dovrebbe fare quando visita la capitale francese.

DJ Snake a Hot Ones: "Il mio nome è abbastanza brutto"

Già, non si sente dire spesso, da un dj, che non apprezzi il suo nome d'arte, scelto da lui stesso. Ma Snake è senza peli sulla lingua, e lo ammette senza timore. Il suo nome gli rimane dall'esperienza nei graffiti, e lo ha poi mantenuto per la carriera da dj. Ma oggi dice che non gli piace, non ne è contento. Come di un vecchio tatuaggio di cui ci si pente, fa il parallelo il conduttore Evans. Ma non è l'unico nome d'arte a non piacergli. "Anche Diplo è parecchio brutto", dice laconico.

Il plagio di Guetta e lo scherzo a Dillon Francis

Gli piace un sacco il calcio a Snake, tanto da avere sempre un pallone con sé. Recentemente si è trovato a Miami in una competizione palla a terra con altri dj. Chi l'ha impressionato di più? "Kygo è molto forte, mi ha lasciato sorpreso", ha detto il parigino. "A basket invece faccio schifo. Ogni volta che gioco mi sfotte tutta l'America". Poi lo scherzo a Dillon Francis al Coachella. Snake aveva mostrato il suo numero di telefono in pubblico. "Mi voleva uccidere", ha detto a Hot Ones. "Era un numero facile da ricordare". Infine, la vicenda del plagio di Guetta. DJ Snake lo aveva accusato di aver copiato la sua Lean On nella track This One's For You. "Si l'ho scritto, ma poi mi sono sentito molto male. E' una cosa che non farò mai più. Se qualcuno mi vuole copiare, che lo faccia", ha concluso Snake.