Il mistero della scomparsa di DJ Snake sui social è qualcosa a cui quasi tutti si sono interessati negli ultimi tempi: il DJ parigino, a poche ore dalla sua esibizione all'Hangout Music Festival, aveva annullato il set per poi cancellare i suoi profili di Twitter e Instagram.

In poco tempo la preoccupazione è cresciuta anche per via dell'ultimo messaggio lasciato su Snapchat: "Mi avete deluso".

Dopo 10 giorni, in cui il silenzio del DJ francese è stato attribuito alla causa legale in corso tra lui ed il rapper Freddie Gz, entrambi i profili di Snake sono stati ripristinati per la gioia dei fans.

DJ Snake ritorna

DJ Snake spiega di essersi preso una pausa da tutto e tutti nel primo tweet postato dopo la misteriosa assenza durata più di una settimana. In questo arco di tempo un suo rappresentante ha annunciato la volontà da parte dell'artista di voler annullare un secondo DJ set previsto per questa estate.

It's okay to take a break from everything. Unplug & reconnect with yourself. — DJ SNAKE (@djsnake) May 30, 2017

Rattrista notare però come i commenti negativi, le critiche e gli insulti non si siano fatti attendere subito dopo l'accaduto, questo probabilmente era il senso dell'ultimo Snapchat di William. Alcuni artisti della comunità EDM hanno espresso il loro sollievo attraverso dei messaggi su twitter:

I love you bro. — 💰VALENTINO KHAN💰 (@ValentinoKhan) May 31, 2017