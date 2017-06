Messe ormai in archivio le polemiche sulle tappe dell'Ultra, l'estate di Don Diablo può finalmente costellarsi di tante novità positive per quel che riguarda il suo bagaglio di produzione. La prima esca lanciata ai ravers passa dal suo account ufficiale di Instagram, sul quale ha recentemente preparato un live streaming che, fondamentalmente, è servito da autentico Q&A con i suoi followers.

Grande importanza ha assunto il suo riferimento alle ID in rampa di lancio e alle collaborazioni che potrebbero infiammare i prossimi mesi. Quelle con Oliver Heldens e KSHMR ricalcheranno molto probabilmente il suo tipico stampo future house, mentre i rumors sulla partnership con Nicky Romero sono stati smentiti: le voci su un lavoro congiunto tra i due artisti olandesi aveva già stuzzicato la curiosità dei fans, ma al momento non c'è nulla di reale.

Decisamente più certa, invece, la dead-line che porta alla release di diverse tracce estive e, soprattutto, del suo album. Le prime ID alle quali Don Diablo ha lavorato vedranno la luce a breve: la prima è Empire Of Light, titolo appena assegnato al brano suonato durante We Are The Future a Varsavia. Parte da qui, evidentemente, il percorso che porta all'autunno, quando il DJ dovrebbe lanciare la sua raccolta completa.

Con queste premesse, dunque, l'estate di Don Diablo potrebbe essere una delle sue stagioni più prolifiche, considerando anche la voglia di scrollarsi di dosso la questione legata all'Ultra. L'hype per il materiale in via di produzione comincia a crescere, con la certezza che toccherà il suo apice in autunno, a breve distanza dall'uscita del suo album.