L'accaduto ha preso luogo soltanto ieri (Domenica 11 Giugno 2017) in occasione dell'Ultra Music Festival di Singapore. La seconda e tanto attesa edizione del festival prevedeva una performance di Don Diablo il quale si è presentato all'evento con un leggero ritardo per a causa del volo da lui preso.

La sorpresa per il disck Jockey Olandese è stata amara quando ha ricevuto un messaggio da parte dello staff di Ultra il quale gli comunicava che per via del ritardo l'artista non sarebbe stato pagato per la sua esibizione a causa del ritardo. Dopo una riflessione assieme al suo team in merito all'accaduto, Don Diablo ha caricato un video su Facebook per avvisare i fans circa la situazione.

Rammaricato dalla situazione e dispiaciuto per i fans, Don Diablo comunica in un ultimo di non voler più partecipare agli eventi di Ultra nel prossimo futuro in seguito al trattamento riservatogli. Il DJ inoltre sostiene di aver rotto il silenzio su un fatto accaduto precedentemente a molti altri suoi colleghi...