Nonostante la faida con Ultra Music Festival, Don Diablo non si perde certo d'animo e si rimbocca le maniche per realizzare i suoi prossimo progetti. Dopo il release del suo ultimo singolo Save a Little Love, il Don intrattiene i suoi fans con alcune indiscrezioni su quelli che saranno i suoi futuri lavori.

Don Diablo si è preso un po' del suo tempo per chiacchierare con il suo pubblico in una diretta Instagram dove ha voluto fornire alcune informazioni sul suo nuovo album in uscita a novembre: arriva la conferma che Diablo NON sta collaborando con Nicky Romero mentre, d'altra parte, sembra essere intenzionato a realizzare nuovi brani con Oliver Heldens e KSHMR, il DJ ha svelato inoltre il nome della ID suonata al festival We Are the Future intitolata Empire of Light.