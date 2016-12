Don Diablo YearMix 2016

Tracklist:

1. Birdy - Keeping Your Head Up (Don Diablo Remix)

2. Don Diablo - Cutting Shapes

3. Don Diablo - Drifter ft. DYU

4. L'Tric ft. Miles Graham - 1994 (Don Diablo Edit)

5. Ryan Blyth X Duane Harden - Back To You (Don Diablo Edit)

6. Don Diablo - Tonight

7. Don Diablo - Switch

8. Don Diablo - I’ll House You ft Jungle Brothers (VIP Mix)

9. DJ Snake ft Justin Bieber - Let Me Love You (Don Diablo Remix)

10. Don Diablo - Everybody's Free (Secrets Remix x Rozalla ReHex)

11. Bastille - Good Grief (Don Diablo Remix)

12. Don Diablo x The Wombats x Nico & Vinz - Nothing wrong with giving it a try (Don Diablo ReHex)

13. Don Diablo vs Rudimental vs MJ vs Prydz - Miami will never care about u (Don Diablo ReHex)

14. Don Diablo - Silence ft. Dave Thomas Jr. (VIP Mix)

15. Corderoy - Close My Eyes (Don Diablo Edit)

16. Rihanna - Love On The Brain (Don Diablo Remix)

17. Don Diablo & Steve Aoki x Lush & Simon - What We Started ft. BullySongs

18. Don Diablo & Steve Aoki x Lush & Simon - WWS ft. BullySongs (Don Diablo's VIP Mix)