C'è poco da dire. Ascoltala subito!

Dopo tante voci, finalmente è uscita Alive. Questo brano, dopo mesi che è stata riprodotta dal DJ olandese Dyro durante i suoi set, ha avuto luce. Questa volta con il contributo essenziale di una delle nuove rivelazioni Made In Italy nella scena elettronica: Goja!



Il duo bolognese, dopo l'uscita di recenti brani sulla stessa etichetta come Hit Girl e Mosh Pit, stanno iniziando pian pianino a farsi riconoscere nel panorama, soprattutto per il loro suono a dir poco accattivante, e noi possiamo ritenerci certi che questo è solo l'inizio di un futuro in prospettiva scintillante per Francesco Impellizzeri e Mattia Milanesi. Ora ritornate su e ri-ascoltate Alive (anche se non penso ci fosse il bisogno di dirlo).