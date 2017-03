Vi avevamo già annunciato la line up da brividi del prossimo Electric Love Music Festival 2017. Il mitico evento fra le montagne austriache compie questo 2017 cinque anni, e ha voluto festeggiare degnamente chiamando a sé molti fra i più seguiti dj a livello mondiale. Come è abitudine all'Electric Love e in molti festival EDM, la line up è annunciata a fasi.

La Phase 1 ve l'avevamo già fatta conoscere. Pronti alla console c'erano già mostri sacri come Martin Garrix, Paul Kalkbrenner, Pendulum, Krewella, Timmy Trumpet, per continuare con DJ Snake, Showtek, Cheat Codes, Flux Pavillion, Brennan Heart, Code Black, Atmosfearz e Scale.

Ieri è arrivata la Phase 2 attraverso un live facebook dalla pagina ufficiale del festival, e non è stata niente male. Ecco chi è spuntato fuori.

Marshmello, Atrak, Tchami, Alle Farben, Atrok, Hardwell, Burak, Chase and Status, Felice, Wildstylez, D-Block & S-TE-FAN, Cyber.

Ma non pensate che sia finita qui. Ancora oscurate sul sito si trovano la Phase 3 e 4. Possiamo solo fare mente locale su chi manca all'appello fra i più grandi e sperare che esca fuori al più presto.

L'Electric Love Festival sarà dal 6 all'8 luglio a Salzburgring, Austria.

Per i biglietti, vi rimandiamo qui

Per restare aggiornati o guardarvi il video del live che annuncia la Phase 2, ecco la pagina facebook del festival.