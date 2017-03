Emis Killa - Non è facile (feat. Jake La Furia) (Video ufficiale e testo)

Emis Killa - Non è facile (feat. Jake La Furia) testo



Sai, non è andata come credi te

Cambiare vita non è stato semplice

Ma l'ho fatto ed ogni merito lo sento mio

Non è il successo che mi ha scelto frà, l'ho scelto io

Se oggi mi guardo allo specchio e non so più chi sono

Ieri c'era un ragazzino, adesso vedo un uomo

Arricchito, ma è da povero che io ragiono

Perché uno schiavo resta tale anche sopra ad un trono

Non ho voltato mai le spalle alla periferia

Anche perché non ho le palle per andare via

Palle sul mio conto e mani sui vetri dell'auto mia, l'apatia

Reagire come un automa, questo è il prezzo dell'autonomia

La musica è autobiografia e quindi mi rifiuto

Di fare un passo indietro, perché sono cresciuto

E se non lo capisci muto

Questo rap non ha futuro ed io c'ho pagare il mutuo



Non è facile se sei un numero primo ed indivisibile

Dare un peso alle persone con due anime

Salutare e poi diventare invisibile

Mentre gridano il mio nome, non è facile



Si dice "Sai quello che lasci e non sai cosa trovi"

Quindi non molli i vecchi amici per i nuovi

Se l'amore è meno forte dell'odio che covi

Quando finisce tutto guarda con chi ti ritrovi

Io continuo a pensare per i miei cari, ma

I miei colleghi no, solo gli affari frà

C'è chi fa di tutto per tenersi cari i fan

Zingari in vestiti cari che fanno al carità

Guardo dall'alto la città come fosse un quadro

Ma perdo l'equilibrio se penso che forse cado

E quindi corro come un forsennato

Chi muore senza lasciare alcun segno è come se non fosse nato

Ancorato al mio passato, è tempo di partire

Giovane uomo fai ciao con la mano

Senza più niente da dire abbandono l'isola, ci siamo

E guardo il vecchio me morire mentre mi allontano



Non è facile se sei un numero primo ed indivisibile

Dare un peso alle persone con due anime

Salutare e poi diventare invisibile

Mentre gridano il mio nome, non è facile



La mia storia è un legame di amore e puttane

Di lame e collane, di soldi e di fame

Di lacrime, mi hanno detto "Tutto diventa possibile"

Però il prezzo qual è? Non è facile

Scriveranno la mia storia loro

Col rispetto sopra il foglio e con l'inchiostro d'oro

Perché alla fine ho avuto tutto frà, tutto da solo

E quando ho lasciato questa terra frate ho preso il volo

Questa città sembra una giungla, però mi sostiene

Perché fa odore di catrame, perché mi appartiene

Perché ho dovuto fare male per fare del bene

Perché mi scorre nelle vene



Non è facile se sei un numero primo ed indivisibile

Dare un peso alle persone con due anime

Salutare e poi diventare invisibile

Mentre gridano il mio nome, non è facile