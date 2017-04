Enrique Iglesias - SÚBEME LA RADIO (feat. Descemer Bueno, Zion & Lennox) (Video ufficiale e testo)

Enrique Iglesias - SÚBEME LA RADIO (feat. Descemer Bueno, Zion & Lennox) testo



Súbeme la radio

Tra-tráeme el alcohol

Súbeme la radio que esta es mi canción

Siente el bajo que va subiendo

Tráeme el alcohol que quita el dolor



Hoy vamos a juntar la luna y el sol

Súbeme la radio que esta es mi canción

Siente el bajo que va subiendo

Tráeme el alcohol que quita el dolor



Hoy vamos a juntar la luna y el sol



Ya no me importa nada

Ni el día ni la hora

Si lo he perdido todo

Me has dejado en las sombras

Te juro que te pienso

Hago el mejor intento

El tiempo pasa lento

Y yo me voy muriendo

(Y yo me voy muriendo)



Si llega la noche y tú no contestas

Te juro me quedo esperando a tu puerta

Vivo pasando las noches en vela

Y sigo cantando bajo la luna llena



Huyendo del pasado

En cada madrugada

No encuentro ningún modo

De borrar nuestra historia

A su salud bebiendo

(A su salud bebiendo)

Mientras me quede aliento

(Mientras me quede aliento)

Solo le estoy pidiendo

(Solo te estoy pidiendo)

Romper este silencio

(Romper este silencio)



Ando loco y desesperado en busca de tu amor

No me dejes en esta soledad te pido

En verdad te digo, vuelve conmigo

Si tú me llamas, te juro que bailamos

Y yo quiero verte ya

Ya no aguanto más

Quiero darte calor

Solo una vez más

Ya no aguanto más

Quiero verte ya, oh



Yo no te miento

Todavía te espero

Sabes bien que te quiero

No sé vivir sin ti



Yo no te miento

Todavía te espero

Sabes bien que te quiero

No se vivir sin ti



Súbeme la radio

Tra-tráeme el alcohol

Súbeme la radio