Deadmau5 ed Eric Prydz insieme per due date al Hï Ibizia

L'accoppiata d'eccellenza si esibirà finalmente questa estate in due date al Hi Ibiza. Deadmau5 si unirà ad Eric Prydz per due esibizioni esclusive ed imperdibili.

A dicembre dell'anno scorso la notizia che Deadmau5 ed Eric Prydz si sarebbero esibiti a Creamfields (a Londra) nell'agosto 2017 irrompeva con entusiasmo e varie speranze sul fatto che i due avrebbero potuto annunciare altre esibizioni nascevano nel cuore di tutti. Finalmente una novità è in arrivo: poco tempo fa Eric Prydz, che sarà ospite fisso al Hi Ibiza questa estate, ha annunciato un ospite particolare che si unirà a lui in occasione di due date particolari ed esclusive. La Coppia Ritorna Ebbene si, il duo che tutti gli appassionati del genere vorrebbero vedere insieme in una performance almeno una volta nella vita tornerà questa estate al Hi Ibiza, deadmau5 si unirà ad Eric Prydz il 18 luglio ed il 22 agosto durante la residenza di Prydz al club di Ibiza. l'annuncio arriva direttamente da Zimmerman, ecco la locandina: deadmau5 deadmau5 Eric Prydz b2b deadmau5 Opus, l'ultimo lavoro di Prydz, è uscito nel 2016 mentre la doppietta di album di mau5 è avvenuta a cavallo di fine 2016 ed inizio 2017. Sicuramente ci si può aspettare molto da questi Dj set senza che le aspettative vengano deluse.

Ti è piaciuto questo post? Votalo! ✩✩✩✩✩ ✩✩✩✩ ✩✩✩ ✩✩ ✩