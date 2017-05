Presentano come il più tecnologico ed il miglior set del DJ, l'EPIC 5.0 Show ha debuttato il 27 Maggio al Creamfields Steel Yard di Londra. Eric Prydz ha potuto esibirsi con il suo nuovissimo stage intitolato EPIC 5.0 di cui due mesi fa aveva dato una piccola preview attraverso Facebook.

Lo Show è stato registrato da un Fan e diviso in tre parti per poi essere pubblicato sulla piattaforma YouTube.

Per quanto le immagini siano di alta qualità risulta comunque difficile trasmette i sensazionali effetti speciali dell'EPIC 5.0 via video: la performance di Eric Prydz si è contraddistinta per il massiccio e magistrale uso di laser, effetti visivi e ologrammi (oltre che all'impressionante qualità di produzione delle sue opere) che solo chi era effettivamente presente all'evento ha potuto godersi a pieno.

Eric Prydz sarà inoltre ad Ibiza questa estate per un set b2b con deadmau5 che si preannuncia essere sensazionale!