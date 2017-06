Nel consueto show di BBC Radio 1, Eric Prydz ha ancora una volta intrattenuto i radio ascoltatori con una performance piena di formidabile musica. A saltare all'occhio però sono state diverse IDs suonate durante la residency sulla radio inglese che hanno catturato ed incuriosito i fans.

Eric apre lo show con un paio di esclusivi lavori da parte di due artisti registrati sotto la sua etichetta: la prima è Feel del DJ inglese Cristoph il cui release ufficiale è previsto per il 26 Giugno, mentre la seconda è un nuovissimo brano realizzato dal producer Candese Weska suonata già inaugurata durante il primo show di Epic 5.0.

Poco tempo fa si era parlato di come Eric Prydz intendesse fare l'esordio con uno dei suoi alias più sconosciuti Tonja Holma il cui primo brano intitolato Trippleton, suonata durante lo show, vedrà la sua pubblicazione ufficiale a breve. Infine il programma si è chiuso con un altro paio di IDs di cui però non è ancora dato sapere nulla.

Durante lo show, Prydz ha anche discusso della sua residency estiva ad Ibiza dove quest'anno, ogni martedì a partire dal 27 Giugno, si esibirà in un evento pre-party al Cafe Mambo: un esclusivo locale dell'isola spagnola a cui la carriera del DJ è fortemente legata. Questo nuovo impegno si va ad aggiungere alla già fissa residency dell'artista al Hi Ibiza.

We are excited 🙌 to announce the launch of our brand new pre-party which will be running every Tuesday from next week! Guess who? 💥✌🏻 pic.twitter.com/rLB2EHdqb6