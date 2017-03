L'annuncio l'ha dato ieri il diretto interessato ai suoi fan. Dopo anni di attività, Eric Prydz conquista il suo posto come resident ad Ibiza. Ad ospitarlo, il nuovo club di proprietà Ushuaia, l'Hï Ibiza, che all'indomani del restyling e cambio nome, è pronto ad una stagione decisamente ricca.

Eric Prydz arriverà circa ad un mese dell'apertura del nuovo club ex Space. Il 28 maggio inizierà la stagione dell'Hi, mentre il dj partirà a suonare il 20 giugno e proseguirà fino al 22 agosto. Sono previsti dieci appuntamenti in cui salirà sul palco con il suo nome di battaglia o sotto uno dei suoi alias. L'appuntamento è per ogni martedì.

Insieme a lui, ci saranno diversi artisti di supporto ed un progetto visual e sonoro che non può essere considerato di secondo piano. Kölsch, Pig& Dan, Tube & Berger, Agoria, Cristoph, Dusky e molti altri si alterneranno con lui per riempire il locale con sound di alto livello.

Eric Prydz resident all'Hi Ibiza

Ecco come ha commentato la nuova guest star resident all'Hi Ibiza. "Ci è stata data un'opportunità unica di entrare in questo club nuovissimo e costruire qualcosa di grandioso senza limiti di sorta. Volevo uno spazio che mi permettesse di lavorare come voglio io, invitare gli artisti che preferisco".

Hi Ibiza, chi altro ci sarà

Eric Prydz è giusto l'ennesimo tassello di un puzzle di grandi nomi che animeranno la stagione 2017 nell'Isola Bianca. Lo svedese si aggiunge ad un cast che già annovera altri due resident da brividi: Dubfire e Martin Garrix. Oltre a loro, una serie di altri protagonisti saliranno sul palco dell'Hi Ibiza. Joris Voorn, Luciano e Nic Fanciulli stanno già scaldando i motori. Chi è in cerca dei biglietti, li può trovare qui.