Si continua ad associare un dramma di questo tipo alla sola figura di Paul Baumer, storico componente dei Bingo Players morto qualche anno fa, ma il cancro è una lotta quotidiana che viene condotta anche da chi si trova dall'altra parte dello stage. Eric Prydz ha colto il momento delicato di James Lillo, un suo fan sfegatato, che ha lottato contro la malattia prima di cedere a pochi giorni dallo show al quale avrebbe dovuto partecipare.

Il caso risale a novembre, quando il raver chiese espressamente la possibilità di vederlo per l'ultima volta in un live-set. Sfortunatamente, James non è arrivato al giorno dell'evento, pur avendo ottenuto il benestare del produttore svedese. Lo stesso Prydz, profondamente scosso dalla notizia, ha scelto di omaggiare ugualmente la memoria del suo seguace attraverso una raccolta benefica che potesse aiutare tutti coloro che, ogni giorno, sono costretti a combattere per la sopravvivenza contro ogni forma tumorale.

È nata così una gara di beneficenza che passa non solo attraverso il suo show, ma anche dalla dedica di quattro tracce ai ravers che si trovano nelle condizioni in cui versava James. Durante le due date consecutive del 17 e del 18 novembre al Sound Nightclub, l'artista scandinavo ha suonato i brani in memoria del fan scomparso, ma ha specificato l'importanza della dedica rivolta a chi ha intenzione di combattere ancora. Inutile dire che la risposta è stata incredibile: entrambi i live sono andati sold-out, per un ricavato di 60mila dollari interamente donato al Cancer Research Institute.

Soddisfazione enorme per Eric Prydz, infine, che ha testimoniato il suo orgoglio per l'ottima riuscita dell'evento: