Eric Prydz Live @ Ultra Music Festival 2014

Eric Prydz @ Main Stage, Ultra Music Festival Miami, United States 2014-03-28

[00:17] Pryda - Epic 2.0 Intro

[01:35] Pryda - Welcome To My House (Acappella) [PRYDA]

w/ Pryda - Melbourne Trak / UMF 2014 ID (Working Title) [PRYDA]

[07:25] Pryda - Exit ID 2013 (Working Title) [MOUSEVILLE]

[12:18] Pryda - Axis [PRYDA]

[18:47] Pryda - Run [PRYDA]

[24:20] Pryda - SW4 [VIRGIN]

[31:11] Pryda - Power Drive (EPIC 2.0 Bauerpost Edit) [PRYDA]

[36:58] Cirez D - Mokba (EPIC 2.0 Edit) [MOUSEVILLE]

[40:54] Eric Prydz vs. CHVRCHES - Tether [PRYDA]

[46:43] Eric Prydz - Every Day (Interlude Mix) [PRYDA]

w/ Eric Prydz - Every Day [PRYDA]

[53:15] Eric Prydz - Liberate (HOLO Edit) [PRYDA]

[60:06] Eric Prydz - Pjanoo (Eric's Intro Edit) [PRYDA]

w/ Pryda - Viro [PRYDA]