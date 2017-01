Ex-Otago - Gli occhi della luna (Video ufficiale e testo)

Ex-Otago - Gli occhi della luna testo



Ho visto un tramonto magnifico

ho visto il sole con occhiali a specchio

ho visto imbecilli che pensano in grande

ho visto l'elefante

ho visto una macchina rossa lucente

ma una bici più sobria ed elegante

ho visto che non c'è una strada

solamente



Guardando gli occhi della luna

son come i tuoi

come i tuoi

come i tuoi

come i tuoi



Ho visto una barca da sola in mare

ho visto smettere di fumare

ho visto fenomeni da ricordare

ho visto un cinghiale

ho visto una volta soltanto e basta

ma sono sicuro che mi è bastata

ho visto una ballerina, mentre ballava



Guardando

gli occhi

della luna

son come i tuoi

come i tuoi

come i tuoi

come i tuoi



Della luna e delle stelle

io mi stupisco sempre

della gente che lavora per niente

io mi stupisco sempre

della neve di dicembre

io mi stupisco sempre

della saggezza delle piante

io mi stupisco sempre



Ho visto il papa pulito in carne

ho visto che il sole non sorge sempre

ho visto che i soldi da soli son niente

ho visto un serpente

ho visto donare la notte un anno

ho visto gridare parole sante

ho visto un cane che non ci sente

ho visto che dipende



Guardando

gli occhi

della luna

son come i tuoi

come i tuoi

come i tuoi

come i tuoi



Della luna e delle stelle

io mi stupisco sempre

della gente che lavora per niente

io mi stupisco sempre

della neve di dicembre

io mi stupisco sempre

della saggezza delle piante

io mi stupisco sempre



Della luna e delle stelle

io mi stupisco sempre

della gente che lavora per niente

io mi stupisco sempre

della neve di dicembre

io mi stupisco sempre

della saggezza delle piante

io mi stupisco sempre



oh oh oh oh oh

oh oh oh oh oh

oh oh oh oh oh

oh oh oh oh oh

oh oh oh oh oh

oh oh oh oh oh

oh oh oh oh oh

oh oh oh oh oh



Della luna e delle stelle

io mi stupisco sempre

della gente che lavora per niente

io mi stupisco sempre

della neve di dicembre

io mi stupisco sempre

della saggezza delle piante

io mi stupisco sempre



Della luna e delle stelle

e questo è solo un gioco

in cui non vince nessuno

con un grandissimo tifo

diffuso per il globo

e questo è solo un gioco

in cui non vince nessuno

con un grandissimo tifo

diffuso per il globo